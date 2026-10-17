Prediksi Skor Persib vs Persik: Marc Klok Bidik Tiga Poin, Beckham Putra Berpeluang Tampil

JawaPos.com – Persib Bandung membidik kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10). Maung Bandung mendapat tambahan motivasi setelah sejumlah pemain yang sebelumnya cedera mulai menunjukkan perkembangan positif.

Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan timnya membutuhkan tiga poin untuk menjaga konsistensi sepanjang kompetisi. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk meraih hasil maksimal.

"Kami juga sangat bersemangat untuk laga besok di liga, kami butuh kemenangan dan tiga poin, jadi kami sangat menantikannya," ujar Marc Klok dilansir iLeague.

Meski demikian, gelandang bernomor punggung 23 itu tidak menganggap Persik sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Menurutnya, Macan Putih memiliki pemain berkualitas dan identitas permainan yang jelas.

"Kediri adalah satu tim yang baik. Punya pemain bagus dan selalu punya filosofi untuk main. Dan beberapa tahun terakhir kita juga selalu susah lawan mereka," lanjutnya.

Klok berharap catatan kandang Persib yang positif bisa berlanjut saat menghadapi Persik. Namun, dia menyadari timnya tetap harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan.

"Tapi kita punya rekor di kandang sangat baik. Semoga kita bisa menang lagi, kita juga main untuk menang, tapi itu tidak pertandingan yang mudah," pungkasnya.

Di sisi lain, Persib mendapat kabar baik terkait kondisi sejumlah pemain yang tengah menjalani pemulihan cedera. Pelatih Igor Tolic menyebut Gakuto Notsuda dan Beckham Putra Nugraha semakin dekat dengan kebugaran untuk kembali merumput.

Gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda, mulai mengikuti latihan menggunakan bola. Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif setelah dirinya cukup lama menepi akibat cedera.