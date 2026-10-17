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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 05.01 WIB

Deltras FC Perkenalkan Sepak Bola ke Sekolah-Sekolah di Sidoarjo

Program Deltras Goes to School berupaya mendekatkan klub Deltras FC dengan generasi muda Sidoarjo sekaligus memperkenalkan peluang pembinaan menuju sepak bola profesional. (Deltras) 

JawaPos.com - Deltras FC membawa semangat regenerasi sepak bola Indonesia melalui program Deltras Goes to School yang telah menjangkau lima sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Mengusung slogan Kembali ke Hati Darjo, klub berjuluk The Lobster itu berupaya mendekatkan sepak bola kepada pelajar sekaligus mengenalkan peluang menjadi pemain profesional melalui pembinaan akademi.

Di balik kemeriahan pertandingan di Stadion Gelora Delta, tersimpan mimpi anak-anak Sidoarjo yang suatu hari ingin mengenakan seragam kebanggaan daerahnya.

Mimpi sederhana itulah yang coba dirawat Deltras FC dengan mendatangi sekolah-sekolah dan memperkenalkan sepak bola sebagai bagian dari perjalanan masa depan mereka.

Bagi Deltras FC, kedekatan dengan masyarakat tidak cukup dibangun melalui hasil pertandingan atau dukungan dari tribun stadion.

Ada generasi muda yang perlu mengenal klub daerahnya sebelum tumbuh menjadi suporter, bahkan mungkin menjadi pemain yang kelak membela The Lobster.

Presiden Klub Deltras FC Deddy Adrianto Wibowo melihat sekolah sebagai ruang penting untuk membangun hubungan emosional antara klub dan masyarakat Sidoarjo.

Melalui Deltras Goes to School, klub ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan personal bagi anak-anak yang selama ini mengenal sepak bola dari kejauhan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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