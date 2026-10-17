Prediksi Persebaya vs PSS Sleman: Miguel Pereira Waspadai Efek Kemenangan Super Elang Jawa

Prediksi Persebaya vs PSS Sleman di Super League 2026/2027. Green Force waspadai kepercayaan diri Super Elang Jawa usai menang 3-0. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya menghadapi ujian penting saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Green Force mewaspadai kepercayaan diri Super Elang Jawa yang baru saja meraih kemenangan telak atas PSM Makassar.
PSS Sleman datang dengan modal kemenangan 3-0 atas PSM. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi Persebaya untuk tidak menganggap remeh lawan, meskipun secara posisi klasemen tuan rumah lebih diunggulkan.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan timnya telah menjalani persiapan dengan baik sepanjang pekan. Namun, dia menyadari PSS memiliki kualitas pemain yang bisa merepotkan pertahanan Green Force.
"Kami melakukan persiapan yang baik minggu ini. Sleman datang dengan modal kemenangan yang bagus di kandang, 3-0 melawan PSM Makassar, sehingga mereka membawa kepercayaan diri tinggi untuk laga besok," kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (17/10).
Pelatih asal Portugal itu menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak akan banyak berarti jika para pemain gagal menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Terlebih, PSS memiliki kombinasi pemain lokal dan asing yang berkualitas serta pelatih berpengalaman.
Karena itu, Tavares berharap dukungan Bonek dan Bonita bisa menjadi suntikan energi tambahan bagi para pemain untuk mengamankan tiga poin di kandang.
"Kami berharap Bonek dan Bonita datang untuk membantu, mendorong, dan mendukung para pemain kami, seperti yang selalu mereka lakukan dengan sangat baik," ujarnya.
Persebaya juga melakukan penyesuaian jadwal latihan untuk menghadapi cuaca panas Surabaya. Latihan digelar lebih awal selama sepekan terakhir agar pemain terbiasa dengan kondisi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.
Pemain Persebaya Miguel Pereira mengaku timnya memiliki kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, dia tetap mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan kekuatan PSS.
Miguel bahkan menanggapi target pemain depan PSS yang ingin mencetak hattrick di kandang Persebaya. Dia berharap tim tamu gagal mewujudkan ambisi tersebut.
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