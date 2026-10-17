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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.30 WIB

1 Pekan 3 Laga, Milos Joksic Siapkan Rotasi Pemain Garudayaksa Hadapi Laga Berat

 

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic (tengah). (M Fikri Setiawan/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic bakal rotasi pemain mengantisipasi jadwal padat pertandingan BRI Super League 2026/2027. 

Milos Joksic mengatakan rotasi diperlukan karena timnya harus menjalani tiga pertandingan dalam kurun waktu satu pekan.

"Saya pasti akan melakukan beberapa rotasi. Saya akan menyegarkan tim dengan sedikit perubahan untuk pertandingan berikutnya karena tiga pertandingan dalam satu minggu sangat berat bagi tim kami," kata Milos dilansir dari Antara.

Menurut dia, perubahan komposisi pemain juga akan diikuti penyesuaian taktik untuk menghadapi dua tim besar yang menjadi lawan Garudayaksa FC pada pertandingan berikutnya, yaitu Bali United dan Persib Bandung.

Milos mengakui timnya tidak diunggulkan dalam kedua pertandingan tersebut.

Namun, dia optimistis Garudayaksa FC memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan.

"Kami akan sangat tidak diunggulkan dalam kedua pertandingan ini. Namun, saya berharap kami bisa melakukan sesuatu dalam salah satu dari dua pertandingan tersebut," ujar Milos Joksic.

Dia mengatakan optimisme tersebut didasari perkembangan para pemain muda serta kemampuan pemain asing yang terus beradaptasi dengan kompetisi sepak bola Indonesia.

Milos secara khusus menyoroti perkembangan penyerang muda Arkhan Kaka Putra Purwanto yang berusia 19 tahun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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