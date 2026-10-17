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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 01.17 WIB

Garudayaksa FC Petik Kemenangan Perdana Kalahkan Arema 3-1

 

Penjaga gawang Garudayaksa FC Dominik Holec. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Tuan rumah Garudayaksa FC memetik kemenangan perdana pada BRI Super League 2026/2027 setelah pada pekan kelima, mengalahkan Arema Malang 3-1 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (17/10).

Tim asuhan pelatih Milos Joksic itu sempat dikagetkan oleh gol cepat tim tamu pada menit ke-5 melalui Matheus.

Namun Garudayaksa FC berhasil comeback dengan mencetak tiga gol pada sisa pertandingan.

Diawali Brian Rubio pada menit ke-34, Jayro Jade pada menit ke-36 serta dikunci gol penutup dari Carlos Iury pada menit ke-70.

Kemenangan tuan rumah juga tidak lepas dari penampilan brilian kiper Dominic Holec yang berhasil membendung sejumlah tembakan ke gawang Garudayaksa FC.

Terutama pada babak kedua, Holec jatuh bangun menyelamatkan gawangnya.

Refleks cepat dan penempatan posisinya berhasil menghindarkan lahirnya gol Arema.

Garudayaksa FC harus menunggu hingga pertandingan kelima untuk bisa mencetak kemenangan.

Pelatih Milos Joksic memenuhi janjinya untuk membawa pasukannya tampil beda dan penuh percaya diri pada pertandingan ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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