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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Kami Percaya Diri! Miguel Pereira Yakin Persebaya Kalahkan PSS, 3 Poin Jadi Harga Mati

Miguel Pereira optimistis Persebaya Surabaya mampu mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Miguel Pereira optimistis Persebaya Surabaya mampu mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Miguel Pereira menegaskan kepercayaan diri Persebaya Surabaya sedang tinggi menjelang pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Berbekal dua kemenangan beruntun, pemain asal Portugal tersebut optimistis Green Force mampu mengamankan tiga poin di hadapan Bonek dan Bonita.

Keyakinan Miguel Pereira muncul setelah Persebaya Surabaya menjalani persiapan intensif sepanjang pekan menjelang pertandingan kandang tersebut.

Seluruh pemain bekerja keras untuk mempertahankan momentum positif sekaligus menghadapi ancaman PSS Sleman yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.

“Seperti yang coach katakan, saya pikir ini adalah minggu yang sangat baik bagi kami,” ujar Miguel Pereira di konferensi pers, Sabtu (17/10/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan suasana positif di ruang ganti Persebaya Surabaya menjelang pertandingan penting akhir pekan ini.

Miguel Pereira menilai kerja keras selama latihan menjadi modal utama Green Force untuk kembali meraih kemenangan.

Miguel Pereira Ungkap Modal Kepercayaan Diri Persebaya Surabaya

Miguel Pereira memastikan Persebaya Surabaya tidak memandang sebelah mata kekuatan PSS Sleman meskipun kedua tim memiliki posisi berbeda di klasemen sementara.

Menurutnya, persiapan maksimal menjadi kunci untuk menghadapi tim tamu yang berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Editor: Edi Yulianto
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