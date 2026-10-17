Kami Percaya Diri! Miguel Pereira Yakin Persebaya Kalahkan PSS, 3 Poin Jadi Harga Mati

Miguel Pereira optimistis Persebaya Surabaya mampu mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Miguel Pereira menegaskan kepercayaan diri Persebaya Surabaya sedang tinggi menjelang pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).
Berbekal dua kemenangan beruntun, pemain asal Portugal tersebut optimistis Green Force mampu mengamankan tiga poin di hadapan Bonek dan Bonita.
Keyakinan Miguel Pereira muncul setelah Persebaya Surabaya menjalani persiapan intensif sepanjang pekan menjelang pertandingan kandang tersebut.
Seluruh pemain bekerja keras untuk mempertahankan momentum positif sekaligus menghadapi ancaman PSS Sleman yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.
“Seperti yang coach katakan, saya pikir ini adalah minggu yang sangat baik bagi kami,” ujar Miguel Pereira di konferensi pers, Sabtu (17/10/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan suasana positif di ruang ganti Persebaya Surabaya menjelang pertandingan penting akhir pekan ini.
Baca Juga:Janji Diogo Ramalho Jelang Persebaya Surabaya vs PSS Sleman! Tak Terlena Demi Lanjutkan Tren Positif
Miguel Pereira menilai kerja keras selama latihan menjadi modal utama Green Force untuk kembali meraih kemenangan.
Miguel Pereira memastikan Persebaya Surabaya tidak memandang sebelah mata kekuatan PSS Sleman meskipun kedua tim memiliki posisi berbeda di klasemen sementara.
Menurutnya, persiapan maksimal menjadi kunci untuk menghadapi tim tamu yang berpotensi memberikan perlawanan sengit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022