Prediksi Skor Persita vs Persija di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Terkam Pendekar Cisadane

Persija Jakarta bakal hadapi Persita Tangerang. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Pertandingan besar akan tersaji pada pekan kelima Super League 2026/2027 dengan mempertemukan Persita Tangerang kontra Persija Jakarta. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- memiliki modal bagus untuk mengamankan poin penuh.
Persita akan menjamu Persija di Banten International Stadium, Serang, Banten, Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB. Kedua kesebelasan sama-sama punya bekal positif karena belum terkalahkan sepanjang musim ini.
Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam empat laga awal musim ini. Pada laga terakhirnya, tim asuhan Carlos Pena itu menang 2-1 atas Garudayaksa FC.
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Kemenangan tersebut tentu menjadi modal penting bagi Persita untuk menghadapi Persija yang sedang ganas-ganasnya. Terlebih, Pendekar Cisadane bermain di hadapan pendukungnya sendiri, yang akan menambah kepercayaan diri pemain di dalam lapangan.
Namun, Persija datang ke Banten dengan catatan yang lebih sempurna. Di bawah arahan pelatih anyarnya, Shin Tae-yong, tim berjuluk Macan Kemayoran itu selalu meraih kemenangan dalam empat pertandingan awal musim ini.
Lawan-lawan yang mereka tumbangkan juga bukan musuh sembarangan. Persija mengalahkan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), Java United (1-0), dan teranyar bantai PSIM Jogja 4-0.
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Rentetan kemenangan tersebut membawa Persija saat ini memuncaki papan klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Macan Kemayoran tentu bertekad menjadikan Persita korban selanjutnya.
Shin Tae-yong Waspadai Rayco Rodriguez
Meski demikian, Shin Tae-yong tidak anggap remeh Persita. Juru taktik asal Korea Selatan itu secara khusus mewaspadai Rayco Rodriguez, sang motor serangan Pendekar Cisadane.
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