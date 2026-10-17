Madura United Gagal Menang Lawan Bhayangkara FC, Jose Gomes Bersyukur Raih 10 Poin dari 5 Laga

Pelatih Madura United FC, Jose Gomes, tetap bersyukur atas koleksi 10 poin dari lima pertandingan Super League 2026/2027 meski timnya ditahan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 3-3 di Pamekasan, Jumat (16/10/2026). (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC harus merelakan kemenangan di depan pendukung sendiri setelah ditahan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 3-3 pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10/2026) malam.
Meski kehilangan dua poin akibat gol menit akhir, pelatih Jose Gomes tetap bersyukur karena timnya berhasil mengumpulkan 10 poin dari lima pertandingan.
Hasil imbang tersebut terasa menyakitkan bagi Laskar Sape Kerrab yang sebenarnya sudah berada di ambang kemenangan.
Madura United FC sempat memimpin 3-2 hingga menit ke-90 sebelum Sani Rizki Fauzi mencetak gol penyama kedudukan untuk tim tamu.
Dua gol Danilo Santacruz dan satu gol Balotelli sebelumnya membuat tuan rumah memiliki peluang besar mengamankan tiga poin.
Namun, kegigihan Bhayangkara Presisi Lampung FC hingga pengujung pertandingan memaksa kedua tim berbagi angka.
Pertandingan berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama memperlihatkan kemampuan mencetak gol dalam situasi penting.
Enam gol yang tercipta menggambarkan ketatnya persaingan sekaligus menjadi pengingat bagi Madura United FC untuk menjaga konsentrasi hingga peluit panjang.
Madura United FC gagal mempertahankan keunggulan 3-2 setelah Sani Rizki Fauzi mencetak gol penyeimbang menjelang berakhirnya pertandingan.
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