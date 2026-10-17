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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Persita vs Persija: Modal Empat Kemenangan Bikin Macan Kemayoran Lebih Diunggulkan

Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengapresiasi dukungan Jakmania setelah Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026). (Instagram @fabio_calonego97) - Image

Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengapresiasi dukungan Jakmania setelah Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026). (Instagram @fabio_calonego97)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Sabtu (17/10/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Duel ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan sejak kompetisi musim ini dimulai.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih empat pertandingan pertama, sedangkan Persita juga menunjukkan performa yang cukup konsisten.

Persija saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil meraih empat kemenangan beruntun dan menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik pada awal musim.

Sementara itu, Persita menempati posisi kelima dengan delapan poin dari empat pertandingan.

Pendekar Cisadane membukukan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Persita memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada pemuncak klasemen.

Dari sisi produktivitas, kedua kesebelasan sama-sama sudah mencetak delapan gol.

Namun, Persija memiliki keunggulan dalam menjaga pertahanan. Gawang mereka baru kebobolan satu kali, sedangkan Persita sudah enam kali kemasukan gol.

Editor: Banu Adikara
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