Saling Berbalas Gol, Madura United Tahan Imbang Bhayangkara FC 3-3

JawaPos.com - Madura United FC menahan imbang Bhayangkara FC dengan skor akhir 3-3.
Laga lanjutan pekan kelima BRI Liga 1 2026-2027 itu digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (16/10) malam.
Gol tim tamu dicetak Jefferson Brenes di menit ke 26, lalu Matias Ocampo di menit ke 71, dan Sani Rizki Fauzi di menit ke 90 plus 2.
Sedangkan gol tim tuan rumah oleh Danilo Santacruz di menit ke 51 dan 90, serta Baloteli di menit ke 78.
Sejak babak berlangsung tim tamu berupaya menekan pertahanan tuan rumah dengan menggencarkan serangan.
Namun, tim berjuluk Laskar Sape Kerrap ini mampu bertahan dengan baik, dan sesekali melakukan serangan balik.
Memasuki 15 menit awal, tidak ada gol yang tercipta. Tim tamu dan tuan rumah sama-sama menunjukkan performa baik.
Namun pada menit ke 26 Bhayangkara mampu membobol pertahanan Madura United.
Tendangan Jefferson Brenes dari luar kotak penalti tidak mampu ditahan oleh penjaga gawang Madura United FC Angga Saputro.
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Jawa Pos
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