Shin Tae-yong Ingatkan Jakmania Jelang Persita vs Persija: Jangan Bikin Masalah!

JawaPos.com – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan pesan penting kepada The Jakmania jelang laga tandang menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Ia meminta suporter yang akan mendukung langsung ke stadion untuk menjaga sportivitas.

Persija akan bertandang ke markas Persita di Banten International Stadium, Serang, Banten, pada Sabtu (17/10) dengan kick-off pukul 19.00 WIB. The Jakmania diperbolehkan hadir langsung untuk mendukung Macan Kemayoran dalam laga tersebut.

Shin Tae-yong berharap The Jakmania kembali menunjukkan sikap positif seperti saat Persija menghadapi PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, akhir pekan lalu. Menurut dia, dukungan yang tertib dan sportif menjadi bagian penting dalam menjaga atmosfer pertandingan tetap kondusif.

“Seperti halnya ketika The Jakmania datang ke Yogyakarta dan menunjukkan budaya mendukung yang sangat positif, saya harap saat datang ke Tangerang pun demikian,” kata Shin Tae-yong, dikutip Jumat (16/10).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengajak seluruh The Jakmania untuk menjunjung tinggi prinsip fair play. Shin Tae-yong tak ingin kehadiran suporter di stadion justru memicu keributan yang dapat merugikan tim.

“Mari kita dukung tim secara fair play dan menikmati pertandingan bersama. Kami di lapangan tentu akan bekerja keras,” ujarnya.

“Daripada datang dengan fanatisme yang memicu keributan, jauh lebih penting untuk datang, mendukung dengan sportif, dan menikmati pertandingan,” lanjut dia.

Shin Tae-yong menegaskan, tindakan kekerasan yang dilakukan suporter justru dapat berdampak buruk bagi Persija dan para pemain. Karena itu, dia meminta The Jakmania tetap santun dan menjaga sportivitas saat memberikan dukungan di markas Persita.

“Saya tegaskan, jangan sampai membuat masalah, karena hal tersebut justru akan sangat merugikan tim dan para pemain. Kami sangat berterima kasih atas dukungan suporter, tetapi jika datang hanya untuk membuat masalah, lebih baik tidak usah datang,” tegas Shin Tae-yong.