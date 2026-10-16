Prediksi Skor Madura United vs Bhayangkara FC: Laskar Sape Kerrab Siap Amankan Tiga Poin

Madura United bakal menjamu Bhayangkara FC di pekan kelima Super League. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United bakal menjamu Bhayangkara FC di pekan kelima Super League. Kedua tim akan saling mengalahkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Dalam lima laga terakhir, Bhayangkara FC mampu mengalahkan Madura United. Melansir Transfermarkt, Bhayangkara FC menang tiga laga terakhir sementara Madura United meraih dua hasil imbang.
Di Super League musim ini, Madura United menampilkan performa apik dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Meskipun di laga terakhir mereka kalah dari Persik Kediri.
Sementara Bhayangkara FC, juga sedang dalam performa terbaiknya meski kesulitan meraih kemenangan. Tiga hasil imbang dan satu kemenangan didapatkan tim asuhan Oscar Bruzon dari empat laga.
Dua kemenangan di kandang Madura United membuat Laskar Sape Kerrab bisa mengalahkan Bhayangkara FC. Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari The Guardians.
Di sisi lain, bek kiri Madura United, Taufik Hidayat sangat optimis untuk melawan Bhayangkara FC. Dia bertekad untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri.
"Latihan terakhir tadi pagi, semua pemain dalam keadaan baik dan siap untuk pertandingan besok. Kami juga sudah sepakat, pertandingan besok (hari ini) tiga poin untuk Madura," tegas Taufik Hidayat yang dikutip laman resmi I League, Jumat (16/10/2026).
Menarik dinantikan laga Madura United melawan Bhayangkara FC. Apakah akan ada kejutan di laga tersebut? Patut ditunggu.
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