Ganti Pelatih Bukan Solusi Instan! Klub Championship 2026/2027 Butuh 50 Poin Demi Tiket Promosi

Sudirman menjadi pelatih keenam yang kehilangan jabatan di Championship 2026/2027 setelah Persiba Balikpapan menelan lima kekalahan beruntun. (Persiba)
JawaPos.com — Klub-klub Championship 2026/2027 yang baru mengganti pelatih menghadapi tantangan berat untuk mengejar tiket promosi ke Super League musim depan, dengan kebutuhan sekitar 50–56 poin berdasarkan persaingan musim lalu.
Angka tersebut menjadi gambaran betapa sulitnya membalikkan keadaan, terutama bagi enam klub yang sudah melakukan pergantian pelatih hingga pekan kelima kompetisi.
Pergantian pelatih memang bisa menjadi momentum kebangkitan, tetapi tidak otomatis mengantarkan sebuah klub menuju papan atas klasemen.
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Apalagi, empat tim terbaik Championship 2025/2026 musim lalu mengumpulkan sedikitnya 51 poin untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.
Data historis riset JawaPos.com menunjukkan Garudayaksa FC menjadi juara Grup A dengan 52 poin, sedangkan PSS Sleman memuncaki Grup B melalui koleksi 56 poin.
Adhyaksa FC mengamankan posisi kedua Grup A dengan 51 poin, sementara Persipura Jayapura mengoleksi 56 poin sebagai runner-up Grup B karena kalah rekor pertemuan dengan PSS Sleman.
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Artinya, klub yang sedang terpuruk tidak cukup hanya mengandalkan efek psikologis pergantian pelatih untuk memperbaiki hasil pertandingan.
Mereka membutuhkan konsistensi kemenangan sepanjang sisa kompetisi apabila ingin mendekati standar persaingan promosi musim sebelumnya.
Berdasarkan hasil Championship 2025/2026, kisaran 51–56 poin menjadi acuan historis bagi klub yang ingin bersaing di papan atas grup.
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Jawa Pos
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