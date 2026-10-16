Nama Besar Bukan Jaminan! Menelusuri Jejak 6 Pelatih Korban Ganasnya Championship 2026/2027

JawaPos.com — Kompetisi Championship 2026/2027 baru berjalan lima pekan, tetapi enam pelatih sudah kehilangan jabatan sebagai nakhoda tim.

Sudirman menjadi korban terbaru setelah Persiba Balikpapan menelan lima kekalahan beruntun, memperpanjang daftar pergantian pelatih yang juga melibatkan nama besar seperti Nil Maizar, Jaya Hartono, dan Hendri Susilo.

Persaingan kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini ternyata tidak hanya berlangsung sengit di atas lapangan.

Kursi pelatih berubah menjadi tempat paling panas ketika tuntutan hasil instan mulai berbenturan dengan kenyataan kompetisi.

Enam nama dengan latar belakang berbeda harus menghadapi keputusan manajemen sebelum musim berjalan jauh.

Ada mantan pelatih Timnas Indonesia, sosok berpengalaman di Liga Indonesia, hingga pelatih muda yang sedang membangun reputasi.

Sudirman Jadi Korban Keenam, Lima Kekalahan Beruntun Mengakhiri Petualangan Sudirman menjadi pelatih keenam yang kehilangan jabatannya di Championship 2026/2027 setelah Persiba Balikpapan takluk 0-2 dari Barito Putera pada Sabtu (10/10/2026).

Kekalahan pada pekan kelima tersebut melengkapi lima hasil negatif beruntun yang dialami tim berjuluk Beruang Madu.