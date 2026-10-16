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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Garudayaksa FC Tantang Arema FC, Hamra Hehanussa Siap Bekerja Keras Demi Meraih Kemenangan

Garudayaksa FC memburu kemenangan perdana saat menjamu Arema FC, dengan Hamra Hehanussa siap di segala posisi. (Istimewa) - Image

Garudayaksa FC memburu kemenangan perdana saat menjamu Arema FC, dengan Hamra Hehanussa siap di segala posisi. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Arema FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10), mulai pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Garudayaksa FC untuk meraih kemenangan pertama sejak promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Tim asuhan Milos Joksic itu belum mendapatkan hasil maksimal dalam empat pertandingan awal musim ini.

Garudayaksa FC baru mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Situasi tersebut membuat mereka membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

Menghadapi Arema FC yang memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi tertinggi, Garudayaksa FC dituntut tampil disiplin dan memaksimalkan setiap peluang. Persiapan yang matang menjadi salah satu modal penting bagi tuan rumah untuk mengamankan hasil positif.

Di tengah persiapan tersebut, bek Garudayaksa FC, Hamra Hehanussa, menegaskan kesiapannya untuk bermain di posisi mana pun sesuai kebutuhan tim. Pemain yang bisa mengisi beberapa posisi di lini pertahanan itu mengaku tidak keberatan ketika mendapat tugas berbeda dari biasanya.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Persita Tangerang, Hamra dipercaya tampil sebagai bek sayap. Meski bukan posisi yang selalu ditempatinya, ia merasa mampu menjalankan instruksi pelatih.

Editor: Banu Adikara
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