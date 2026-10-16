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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Madura United Tak Mau Terpuruk Lagi, Taufik Hidayat Bidik Kemenangan atas Bhayangkara FC

Taufik Hidayat membidik tiga poin saat Madura United menjamu Bhayangkara FC di Pamekasan. (Istimewa) - Image

Taufik Hidayat membidik tiga poin saat Madura United menjamu Bhayangkara FC di Pamekasan. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC mengusung misi bangkit saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Fullback Taufik Hidayat menegaskan tekadnya untuk membawa Laskar Sape Kerrab meraih tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Taufik berharap Madura United bisa memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk kembali ke jalur kemenangan.

Selain memperbaiki posisi di klasemen, kemenangan juga menjadi target untuk memberikan kekalahan pertama kepada Bhayangkara FC pada musim ini.

Pemain berposisi bek sayap tersebut menyebut seluruh pemain Madura United berada dalam kondisi baik menjelang pertandingan.

Persiapan yang telah dijalani menjadi modal bagi tim tuan rumah untuk menghadapi perlawanan The Guardian of Saburai.

“Latihan terakhir tadi pagi, semua pemain dalam keadaan baik dan siap untuk pertandingan besok. Kami juga sudah sepakat, pertandingan besok tiga poin untuk Madura,” jelas Taufik.

Madura United membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Laskar Sape Kerrab itu takluk 0-2 saat bertandang ke markas Persik Kediri. Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama mereka setelah mengawali kompetisi dengan tiga kemenangan.

Editor: Banu Adikara
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