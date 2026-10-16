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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Jelang Lawan Persijap, Kenji Nishioka Bawa Misi Khusus untuk Masyarakat Palangka Raya

Kenji Nishioka kirim doa untuk Palangka Raya dan bertekad membawa Isenmulang Kalteng FC bangkit di Jepara. (Istimewa) - Image

Kenji Nishioka kirim doa untuk Palangka Raya dan bertekad membawa Isenmulang Kalteng FC bangkit di Jepara. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang Isenmulang Kalteng FC, Kenji Nishioka, menyampaikan pesan menyentuh untuk masyarakat Palangka Raya menjelang pertandingan pekan kelima BRI Super League 2026/27 melawan Persijap Jepara.

Di tengah kondisi kota yang terdampak kabut asap, pemain tersebut bertekad memberikan hasil terbaik bersama timnya.

Pesan itu disampaikan Kenji melalui unggahan Instastory resmi klub. Ia berharap kondisi kabut asap di Palangka Raya segera membaik dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman.

“Doa untuk kota saya, Palangka Raya. Semoga kabut asap segera mereda dan semua orang selalu dalam keadaan aman. Saya akan terus berjuang dan membawa kemenangan untuk kalian semua,” tulis Kenji.

Ungkapan tersebut menjadi bentuk kepedulian Kenji terhadap masyarakat Palangka Raya.

Ia juga ingin menjadikan perjuangan di lapangan sebagai salah satu cara untuk memberikan semangat kepada warga yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kabut asap.

Namun, misi yang dihadapi Isenmulang Kalteng FC tidak mudah. Tim asal Palangka Raya itu masih terpuruk di dasar klasemen sementara, tepatnya peringkat ke-18, dengan minus dua poin setelah terkena sanksi pengurangan poin.

Selain persoalan posisi di klasemen, performa tim juga belum menunjukkan perkembangan positif. Isenmulang Kalteng FC menelan empat kekalahan beruntun dalam empat pertandingan awal musim ini. Hasil tersebut membuat laga berikutnya menjadi kesempatan penting untuk menghentikan tren negatif sekaligus membangun kembali kepercayaan diri para pemain.

Isenmulang Kalteng FC dijadwalkan bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jumat (16/10) pukul 19.00 WIB. Pertandingan pekan kelima ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan.

Editor: Banu Adikara
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