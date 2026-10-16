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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.29 WIB

Madura United Vs Bhayangkara FC: TM Ichsan Tegaskan Targetkan Curi Poin di Pamekasan

Setelah menelan kekalahan perdana dari Persik Kediri, Madura United bersiap menghadapi dua laga kandang beruntun. Transisi permainan dan penyelesaian akhir menjadi fokus evaluasi. (Dok. iLeague) - Image

Setelah menelan kekalahan perdana dari Persik Kediri, Madura United bersiap menghadapi dua laga kandang beruntun. Transisi permainan dan penyelesaian akhir menjadi fokus evaluasi. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

The Guardian of Saburai datang dengan modal cukup baik. Mereka menjadi salah satu dari enam tim yang belum menelan kekalahan dalam empat pertandingan awal musim ini.

Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya memuaskan karena Bhayangkara FC baru mengamankan satu kemenangan.

Pada pertandingan terakhir, tim besutan Oscar Bruzon harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Arema FC.

Hasil itu memperpanjang catatan tanpa kekalahan mereka, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa Bhayangkara FC masih perlu meningkatkan efektivitas permainan untuk mendapatkan hasil maksimal.

Menghadapi Madura United, Bhayangkara FC ingin memperbaiki catatan tersebut.

Mereka tidak ingin hanya tampil baik sepanjang pertandingan, tetapi juga mampu mengakhiri laga dengan kemenangan.

Gelandang Bhayangkara FC, Teuku Muhammad Ichsan, memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan matang.

Editor: Banu Adikara
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