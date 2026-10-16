Madura United Vs Bhayangkara FC: TM Ichsan Tegaskan Targetkan Curi Poin di Pamekasan

Setelah menelan kekalahan perdana dari Persik Kediri, Madura United bersiap menghadapi dua laga kandang beruntun. Transisi permainan dan penyelesaian akhir menjadi fokus evaluasi. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.
Kedua tim akan bertemu di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.
The Guardian of Saburai datang dengan modal cukup baik. Mereka menjadi salah satu dari enam tim yang belum menelan kekalahan dalam empat pertandingan awal musim ini.
Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya memuaskan karena Bhayangkara FC baru mengamankan satu kemenangan.
Pada pertandingan terakhir, tim besutan Oscar Bruzon harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Arema FC.
Hasil itu memperpanjang catatan tanpa kekalahan mereka, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa Bhayangkara FC masih perlu meningkatkan efektivitas permainan untuk mendapatkan hasil maksimal.
Menghadapi Madura United, Bhayangkara FC ingin memperbaiki catatan tersebut.
Mereka tidak ingin hanya tampil baik sepanjang pertandingan, tetapi juga mampu mengakhiri laga dengan kemenangan.
Gelandang Bhayangkara FC, Teuku Muhammad Ichsan, memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan matang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022