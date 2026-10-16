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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Bernardo Tavares Soroti Kekuatan PSS Sleman, Persebaya Surabaya Siapkan Antisipasi Khusus

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Bernardo Tavares menyoroti ketajaman lini depan jelang laga kontra PSS Sleman. (Dok. I.League) - Image

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Bernardo Tavares menyoroti ketajaman lini depan jelang laga kontra PSS Sleman. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan modal kemenangan saat bersiap menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10), Bajul Ijo menyadari lawan yang akan dihadapi memiliki banyak pilihan pemain dan mampu mengubah pendekatan permainan.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menaruh perhatian khusus pada fleksibilitas skuad PSS. Apalagi, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0 pada pertandingan sebelumnya.

Tavares tidak ingin timnya hanya terpaku pada satu pola permainan lawan.

Berdasarkan pengamatan terhadap empat pertandingan terakhir PSS, pelatih asal Portugal itu melihat adanya sejumlah perubahan komposisi pemain di beberapa sektor.

"Mereka bermain dengan baik. Apa yang kita lihat dari empat pertandingan terakhir mereka yang kita saksikan, mereka banyak melakukan perubahan di lini tengah, terkadang di lini pertahanan, serta di lini penyerangan," ujar Tavares.

Menurutnya, kedalaman skuad membuat PSS memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan pertandingan.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan tersendiri bagi Persebaya dalam menyusun rencana untuk meredam permainan lawan.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian Tavares adalah keberadaan pemain berpostur tinggi.

Editor: Banu Adikara
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