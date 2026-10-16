PSS Sleman Tak Mau Didikte Persebaya Surabaya! Pieter Huistra Siapkan Hentikan Laju Bernardo Tavares

JawaPos.com — PSS Sleman datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi untuk menantang Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2026/2027, Minggu (18/10/2026) sore, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar menjadi modal penting bagi Super Elang Jawa untuk mengincar hasil positif di kandang Green Force.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, tidak ingin anak asuhnya sekadar bertahan menghadapi tekanan tuan rumah.

Juru taktik asal Belanda tersebut sudah menyiapkan pendekatan khusus dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan Persebaya Surabaya yang belum terkalahkan hingga pekan keempat.

Kemenangan atas PSM Makassar memberikan dorongan psikologis bagi para pemain PSS Sleman menjelang perjalanan ke Surabaya.

Namun, Pieter Huistra mengingatkan anak asuhnya untuk tidak terlena karena tantangan berikutnya memiliki tingkat kesulitan berbeda.

Persebaya Surabaya bukan lawan sembarangan, terutama ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Tim asuhan Bernardo Tavares memiliki modal empat pertandingan tanpa kekalahan yang menunjukkan konsistensi Green Force pada awal musim.