PSS Sleman Tak Mau Didikte Persebaya Surabaya! Pieter Huistra Siapkan Hentikan Laju Bernardo Tavares

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menyiapkan strategi khusus menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (PSS Sleman)
JawaPos.com — PSS Sleman datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi untuk menantang Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2026/2027, Minggu (18/10/2026) sore, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
Kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar menjadi modal penting bagi Super Elang Jawa untuk mengincar hasil positif di kandang Green Force.
Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, tidak ingin anak asuhnya sekadar bertahan menghadapi tekanan tuan rumah.
Baca Juga:Tiga Laga, Tiga Gol! Alex Martins Cuma Butuh 170 Menit Menggila Bersama Persebaya Surabaya
Juru taktik asal Belanda tersebut sudah menyiapkan pendekatan khusus dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan Persebaya Surabaya yang belum terkalahkan hingga pekan keempat.
Kemenangan atas PSM Makassar memberikan dorongan psikologis bagi para pemain PSS Sleman menjelang perjalanan ke Surabaya.
Namun, Pieter Huistra mengingatkan anak asuhnya untuk tidak terlena karena tantangan berikutnya memiliki tingkat kesulitan berbeda.
Baca Juga:Tavares Blak-blakan! Persebaya Waspada Ledakan Gustavo Tocantins dan Hiromu Tanaka di PSS Sleman
Persebaya Surabaya bukan lawan sembarangan, terutama ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
Tim asuhan Bernardo Tavares memiliki modal empat pertandingan tanpa kekalahan yang menunjukkan konsistensi Green Force pada awal musim.
Pieter Huistra menegaskan persiapan PSS Sleman menghadapi Persebaya Surabaya dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sendiri dan permainan lawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022