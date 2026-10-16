Tiga Laga, Tiga Gol! Alex Martins Cuma Butuh 170 Menit Menggila Bersama Persebaya Surabaya

Penyerang Persebaya Surabaya, Alex Martins, menunjukkan ketajamannya dengan mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan Super League 2026/2027 di bawah arahan Bernardo Tavares. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com — Alex Martins langsung menjelma menjadi mesin gol Persebaya Surabaya di bawah arahan Bernardo Tavares setelah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan Super League 2026/2027.
Penyerang asal Brasil berusia 33 tahun itu bahkan hanya membutuhkan rata-rata 57 menit untuk mencetak satu gol, sebuah catatan yang memperlihatkan ketajamannya bersama Green Force.
Produktivitas tersebut semakin menarik karena Alex Martins tidak bermain ketika Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan perdana.
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Namun, begitu mendapatkan kesempatan, mantan penyerang Dewa United itu langsung membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol dalam tiga penampilan beruntun.
Gol pertamanya tercipta ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta, sebelum kembali menjebol gawang Garudayaksa FC pada pertandingan berikutnya.
Ketajaman tersebut berlanjut saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu tumpuan lini serang Green Force.
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Berdasarkan statistik Sofascore, Alex Martins telah mengoleksi tiga gol hanya dalam 170 menit bermain bersama Persebaya Surabaya.
Catatan tersebut menghasilkan rata-rata satu gol setiap pertandingan, meskipun dirinya baru sekali tampil sebagai starter.
Efektivitas penyerang asal Brasil itu semakin terlihat melalui rata-rata 3,3 tembakan per pertandingan dengan dua percobaan mengarah tepat ke gawang.
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