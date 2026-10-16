Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.12 WIB

Arema FC Tampil Tajam di Awal Musim, Marcos Santos Minta Koneksi Lini Depan Lebih Padu

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema)

JawaPos.com - Arema FC tampil produktif hingga pekan keempat BRI Super League 2026/27. Meski sudah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan, pelatih Marcos Santos belum sepenuhnya puas dengan performa timnya.

Dia masih melihat ada pekerjaan rumah, terutama dalam membangun koneksi permainan antara lini tengah dan penyerang nomor 9.

Secara statistik, lini serang Singo Edan memang cukup menjanjikan. Arema FC telah mengoleksi 10 gol dan tujuh assist dari empat pertandingan. Mereka juga mencatatkan 18 tembakan tepat sasaran dari total 34 percobaan.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Arema FC mampu menciptakan peluang sekaligus mengubahnya menjadi gol.

Namun, bagi Marcos Santos, produktivitas itu belum cukup untuk menggambarkan permainan tim secara keseluruhan.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai pergantian komposisi pemain pada awal musim turut memengaruhi proses pembentukan kerja sama di lapangan.

Kehadiran sejumlah pemain baru membuat Arema FC masih membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang ideal.

"Sebenarnya masalahnya adalah pergantian musim, kedatangan pemain-pemain baru, serta kesulitan membangun koneksi dengan pemain nomor 9. Namun, sudah ada peningkatan dari Lokolingoy dan Mauro. Jadi, itulah hal yang paling utama," tutur Marcos Santos.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marcos masih berupaya memaksimalkan peran pemain di lini depan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sudah Cetak 10 Gol, Arema FC Masih Punya Masalah Serius Jelang Lawan Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Sudah Cetak 10 Gol, Arema FC Masih Punya Masalah Serius Jelang Lawan Garudayaksa FC

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.34 WIB

Arema FC Tercatat Gacor Urusan Cetak Gol, Marcos Santos Justru Bongkar Masalah Lini Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Tercatat Gacor Urusan Cetak Gol, Marcos Santos Justru Bongkar Masalah Lini Depan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Jelang Lawan Madura United, Bhayangkara FC Benahi Dua Aspek Penting Usai Ditahan Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Madura United, Bhayangkara FC Benahi Dua Aspek Penting Usai Ditahan Arema FC

Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.38 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore