Arema FC Tampil Tajam di Awal Musim, Marcos Santos Minta Koneksi Lini Depan Lebih Padu

JawaPos.com - Arema FC tampil produktif hingga pekan keempat BRI Super League 2026/27. Meski sudah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan, pelatih Marcos Santos belum sepenuhnya puas dengan performa timnya.

Dia masih melihat ada pekerjaan rumah, terutama dalam membangun koneksi permainan antara lini tengah dan penyerang nomor 9.

Secara statistik, lini serang Singo Edan memang cukup menjanjikan. Arema FC telah mengoleksi 10 gol dan tujuh assist dari empat pertandingan. Mereka juga mencatatkan 18 tembakan tepat sasaran dari total 34 percobaan.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Arema FC mampu menciptakan peluang sekaligus mengubahnya menjadi gol.

Namun, bagi Marcos Santos, produktivitas itu belum cukup untuk menggambarkan permainan tim secara keseluruhan.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai pergantian komposisi pemain pada awal musim turut memengaruhi proses pembentukan kerja sama di lapangan.

Kehadiran sejumlah pemain baru membuat Arema FC masih membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang ideal.

"Sebenarnya masalahnya adalah pergantian musim, kedatangan pemain-pemain baru, serta kesulitan membangun koneksi dengan pemain nomor 9. Namun, sudah ada peningkatan dari Lokolingoy dan Mauro. Jadi, itulah hal yang paling utama," tutur Marcos Santos.