Arema FC Tampil Tajam di Awal Musim, Marcos Santos Minta Koneksi Lini Depan Lebih Padu

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC tampil produktif hingga pekan keempat BRI Super League 2026/27. Meski sudah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan, pelatih Marcos Santos belum sepenuhnya puas dengan performa timnya.
Dia masih melihat ada pekerjaan rumah, terutama dalam membangun koneksi permainan antara lini tengah dan penyerang nomor 9.
Secara statistik, lini serang Singo Edan memang cukup menjanjikan. Arema FC telah mengoleksi 10 gol dan tujuh assist dari empat pertandingan. Mereka juga mencatatkan 18 tembakan tepat sasaran dari total 34 percobaan.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa Arema FC mampu menciptakan peluang sekaligus mengubahnya menjadi gol.
Namun, bagi Marcos Santos, produktivitas itu belum cukup untuk menggambarkan permainan tim secara keseluruhan.
Pelatih asal Brasil tersebut menilai pergantian komposisi pemain pada awal musim turut memengaruhi proses pembentukan kerja sama di lapangan.
Kehadiran sejumlah pemain baru membuat Arema FC masih membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang ideal.
"Sebenarnya masalahnya adalah pergantian musim, kedatangan pemain-pemain baru, serta kesulitan membangun koneksi dengan pemain nomor 9. Namun, sudah ada peningkatan dari Lokolingoy dan Mauro. Jadi, itulah hal yang paling utama," tutur Marcos Santos.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marcos masih berupaya memaksimalkan peran pemain di lini depan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022