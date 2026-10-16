Prediksi Skor Heerenveen vs SBV Excelsior: De Superfriezen Diunggulkan Menang di Duel Papan Tengah

JawaPos.com — Prediksi skor Heerenveen vs SBV Excelsior mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Abe Lenstra, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.00 WIB.

De Superfriezen memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan positif, tetapi rekor tandang SBV Excelsior menjadi ancaman serius.

Kedua kesebelasan memasuki pertandingan dengan kondisi kurang ideal setelah sama-sama menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

Heerenveen tumbang 0-2 dari PSV Eindhoven, sedangkan SBV Excelsior dipermalukan FC Groningen dengan skor telak 1-5.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah klasemen Eredivisie.

Terlebih, Heerenveen sedang berusaha mengakhiri tren negatif di kandang, sementara SBV Excelsior ingin mempertahankan konsistensi ketika bermain di luar Rotterdam.

Heerenveen Ingin Bangkit setelah Kekalahan dari PSV Eindhoven Heerenveen mengincar kemenangan kandang untuk memulihkan kepercayaan diri setelah gagal mencuri poin dari PSV Eindhoven.

Pasukan Robin Veldman sebelumnya sempat menunjukkan kebangkitan dengan menghancurkan Sparta Rotterdam 4-0 sekaligus mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan.