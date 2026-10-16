Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.05 WIB

Prediksi Skor Heerenveen vs SBV Excelsior: De Superfriezen Diunggulkan Menang di Duel Papan Tengah

Heerenveen membidik kemenangan atas SBV Excelsior pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Abe Lenstra, Sabtu (17/10/2026). (Heerenveen) - Image

Heerenveen membidik kemenangan atas SBV Excelsior pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Abe Lenstra, Sabtu (17/10/2026). (Heerenveen)

JawaPos.com — Prediksi skor Heerenveen vs SBV Excelsior mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Abe Lenstra, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.00 WIB.

De Superfriezen memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan positif, tetapi rekor tandang SBV Excelsior menjadi ancaman serius.

Kedua kesebelasan memasuki pertandingan dengan kondisi kurang ideal setelah sama-sama menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

Heerenveen tumbang 0-2 dari PSV Eindhoven, sedangkan SBV Excelsior dipermalukan FC Groningen dengan skor telak 1-5.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah klasemen Eredivisie.

Terlebih, Heerenveen sedang berusaha mengakhiri tren negatif di kandang, sementara SBV Excelsior ingin mempertahankan konsistensi ketika bermain di luar Rotterdam.

Heerenveen Ingin Bangkit setelah Kekalahan dari PSV Eindhoven

Heerenveen mengincar kemenangan kandang untuk memulihkan kepercayaan diri setelah gagal mencuri poin dari PSV Eindhoven.

Pasukan Robin Veldman sebelumnya sempat menunjukkan kebangkitan dengan menghancurkan Sparta Rotterdam 4-0 sekaligus mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan.

Sayangnya, momentum tersebut terhenti ketika menghadapi juara bertahan Eredivisie pada pertandingan kedelapan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu

Minggu, 13 September 2026 | 17.42 WIB

Harapan Besar Mees Hilgers Bersama Timnas Indonesia pada November - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Besar Mees Hilgers Bersama Timnas Indonesia pada November

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15.06 WIB

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Heerenveen di Liga Belanda: Boeren Borong 4 Gol di Philips Stadion - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Heerenveen di Liga Belanda: Boeren Borong 4 Gol di Philips Stadion

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.10 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore