Prediksi Madura United vs Bhayangkara FC: Laskar Sape Kerrab Bertekad Bangkit di Kandang Sendiri

JawaPos.com - Madura United akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga posisi mereka di awal kompetisi.

Madura United memiliki modal bermain di kandang sendiri untuk kembali ke jalur kemenangan.

Namun, Bhayangkara FC datang dengan catatan yang cukup menjanjikan setelah belum terkalahkan dalam empat pertandingan yang sudah dijalani musim ini.

Laga ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua kesebelasan memiliki karakter permainan yang bisa menyulitkan lawan.

Madura United ingin membuktikan bahwa kekalahan pada pekan sebelumnya hanya menjadi hambatan sementara, sedangkan Bhayangkara FC berpeluang melanjutkan tren positif mereka.

Madura United sebelumnya harus mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada 9 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Laskar Sape Kerrab yang sebelumnya tampil cukup konsisten sejak awal musim.