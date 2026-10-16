Prediksi Java United vs Bali United di BRI Super League: Misi Tuan Rumah Jaga Momentum Kemenangan

JawaPos.com - Java United akan menghadapi Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Jumat (16/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada laga sebelumnya. Java United datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Borneo FC pada 11 Oktober 2026.

Hasil tersebut mengakhiri periode sulit setelah mereka melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Fabio Lefundes tentu ingin kembali meraih hasil maksimal.

Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan. Bali United juga sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menghajar Persijap Jepara dengan skor telak 6-1 pada 10 Oktober lalu.

Kemenangan itu memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang Serdadu Tridatu ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Bali United bahkan sudah mengoleksi 12 gol pada awal musim ini dan menjadi salah satu tim paling produktif di BRI Super League.

Ketajaman tersebut membuat Java United harus menyiapkan strategi pertahanan yang lebih solid jika tidak ingin kehilangan poin di kandang.

Java United memang berhasil mengalahkan Borneo FC pada pertandingan sebelumnya.