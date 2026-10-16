Prediksi Persijap vs Isenmulang FC: Misi Laskar Kalinyamat Raih Kemenangan Perdana di Kandang

JawaPos.com - Persijap Jepara akan menghadapi Isenmulang FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (16/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengakhiri tren buruk pada awal musim.

Persijap dan Isenmulang sama-sama belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan yang sudah dijalani. Keduanya pun masih berada di papan bawah klasemen sementara.

Persijap menempati posisi di atas Isenmulang dengan koleksi nol poin, sedangkan tim tamu berada di dasar klasemen dengan minus dua poin.

Situasi tersebut membuat pertemuan di Jepara menjadi krusial bagi kedua kesebelasan yang membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Persijap.

Namun, Laskar Kalinyamat tetap harus membenahi sejumlah persoalan jika ingin mengamankan kemenangan perdana musim ini.