Marc Klok Kecewa Kartu Merah, Persib Tetap Menang atas Viettel FC

JawaPos.com – Marc Klok mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima kartu merah saat Persib Bandung mengalahkan Viettel FC pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two). Meski demikian, kapten Maung Bandung itu tetap bangga dengan kemenangan 1-0 yang diraih timnya di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026).

Melalui akun Instagram pribadinya, Marc Klok mengaku mengalami hari yang buruk setelah menerima kartu kuning kedua. Namun, ia tetap menilai kemenangan tim dan raihan tiga poin di kompetisi Asia sebagai hal yang lebih penting.

"Hari yang buruk secara pribadi di kantor. Tapi yang lebih penting, penampilan tim yang hebat lainnya dan 3 poin besar di panggung Asia. Bangga dengan tim dan terima kasih banyak, Bobotoh," tulis Marc Klok di Instagram, Kamis (15/10/2026).

Klok menerima kartu kuning pertamanya pada menit ke-59. Gelandang berusia 33 tahun itu kemudian kembali mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Nguyen Duc Hoang Minh pada menit ke-74. Kartu kuning kedua tersebut membuatnya harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Dalam pertandingan tersebut, Klok dipercaya mengisi lini tengah oleh pelatih Igor Tolic. Ia bermain selama 74 menit dengan mencatatkan 26 umpan sukses dari total 36 percobaan.

Berdasarkan statistik FotMob, kontribusi Klok terlihat cukup menonjol dalam bertahan. Ia mencatatkan 12 aksi bertahan, terdiri atas lima tekel, lima sapuan, dan dua intersepsi.

Namun, kontribusinya dalam distribusi bola panjang belum maksimal. Klok hanya mencatatkan dua umpan panjang akurat dari delapan percobaan.

Kartu merah tersebut berpotensi membuat Klok absen pada pertandingan ACL Two berikutnya. Persib dijadwalkan menghadapi Melbourne Victory pada 28 Oktober mendatang.

Meski harus kehilangan Klok untuk sementara, kemenangan atas Viettel FC menjadi modal penting bagi Persib dalam menjaga momentum di kompetisi Asia.