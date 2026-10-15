Marcos Reina Bongkar Kekuatan Persib Bandung, Persik Kediri Siapkan Strategi Khusus demi Curi Poin!

JawaPos.com — Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mewaspadai kedalaman skuad Persib Bandung menjelang duel pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026) malam.

Macan Putih menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi juara bertahan yang baru saja meraih kemenangan di kompetisi Asia, sekaligus menjaga peluang membawa pulang poin.

Persik Kediri menghadapi tantangan besar ketika bertandang ke markas Maung Bandung yang sedang berada dalam momentum positif.

Kemenangan Persib Bandung atas Chong Viettel dengan skor 1-0 pada Rabu (14/10/2206) malam dalam ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 menjadi perhatian serius tim pelatih Macan Putih.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Persib Bandung menjaga performa di tengah padatnya agenda pertandingan domestik dan internasional.

Bagi Marcos Reina, situasi tersebut menjadi alasan tambahan untuk mempersiapkan anak asuhnya secara lebih matang.

Marcos Reina Tak Mau Remehkan Persib Bandung meski Jadwal Padat Marcos Reina menegaskan Persib Bandung tetap menjadi lawan berbahaya meskipun harus menjalani pertandingan dengan waktu pemulihan relatif singkat.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai kualitas skuad dan pengalaman bertanding membuat Maung Bandung mampu menghadapi berbagai situasi.