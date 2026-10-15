Sudah Cetak 10 Gol, Arema FC Masih Punya Masalah Serius Jelang Lawan Garudayaksa FC

JawaPos.com — Arema FC masih memiliki pekerjaan rumah besar meski sudah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan Super League 2026/2027.

Pelatih Marcos Santos menyoroti lemahnya koneksi antarlini, khususnya hubungan lini tengah dengan penyerang nomor 9, menjelang pertandingan tandang menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026) sore.

Produktivitas Singo Edan sebenarnya memperlihatkan perkembangan menjanjikan pada awal musim kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, Marcos Santos belum sepenuhnya puas karena ketajaman mencetak gol dinilai belum diimbangi organisasi serangan yang benar-benar solid.

Pelatih asal Brasil tersebut melihat masih ada persoalan dalam membangun kerja sama antarpemain setelah perubahan komposisi skuad pada pergantian musim.

Situasi itu membuat Arema FC membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan terbaik, terutama ketika mengalirkan bola menuju penyerang utama.

Mengapa Marcos Santos Belum Puas dengan 10 Gol Arema FC? Marcos Santos menilai produktivitas 10 gol Arema FC belum cukup menjadi ukuran keberhasilan sistem penyerangan timnya.

Dia justru menyoroti koneksi permainan dengan penyerang nomor 9 yang masih membutuhkan pembenahan agar serangan Singo Edan semakin efektif.

Secara statistik, Arema FC sebenarnya memperlihatkan kemampuan menyerang yang cukup menjanjikan sepanjang empat pertandingan awal Super League 2026/2027.