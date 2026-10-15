Resmi! Persijap Jepara Pecat Mario Lemos Usai Dibantai Bali United 6-1, Antonio Claudio Ambil Alih

JawaPos.com — Persijap Jepara resmi memecat Mario Lemos dari kursi pelatih kepala pada Kamis (15/10/2026), menyusul kekalahan telak 1-6 dari Bali United.

Keputusan manajemen Laskar Kalinyamat tersebut mengakhiri perjalanan pelatih asal Portugal itu setelah mencatatkan 7 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 12 kekalahan dalam 27 pertandingan di kompetisi Liga Indonesia.

Manajemen Persijap Jepara langsung menunjuk Antonio Claudio sebagai caretaker untuk memimpin tim selama masa transisi.

Sosok yang sebelumnya menjabat asisten pelatih tersebut kini mendapat tanggung jawab menjaga stabilitas tim setelah kekalahan menyakitkan dari Bali United.

Pemecatan Mario Lemos menjadi keputusan penting Persijap Jepara dalam upaya memperbaiki performa sepanjang kompetisi musim ini.

Manajemen memilih melakukan perubahan di sektor kepelatihan setelah mengevaluasi hasil pertandingan dan kebutuhan tim menghadapi tantangan berikutnya.

Mengapa Persijap Jepara Memecat Mario Lemos? Kekalahan 1-6 dari Bali United menjadi pemicu utama keputusan Persijap Jepara mengakhiri kerja sama dengan Mario Lemos.

Hasil tersebut dinilai manajemen sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan Laskar Kalinyamat.