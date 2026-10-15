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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.12 WIB

Resmi! Persijap Jepara Pecat Mario Lemos Usai Dibantai Bali United 1-6, Antonio Claudio Ambil Alih

Mario Lemos resmi diberhentikan sebagai pelatih kepala Persijap Jepara pada Kamis (15/10/2026) setelah kekalahan telak 1-6 dari Bali United. Antonio Claudio ditunjuk menjadi caretaker Laskar Kalinyamat. (Persijap) - Image

Mario Lemos resmi diberhentikan sebagai pelatih kepala Persijap Jepara pada Kamis (15/10/2026) setelah kekalahan telak 1-6 dari Bali United. Antonio Claudio ditunjuk menjadi caretaker Laskar Kalinyamat. (Persijap)

JawaPos.com — Persijap Jepara resmi memecat Mario Lemos dari kursi pelatih kepala pada Kamis (15/10/2026), menyusul kekalahan telak 1-6 dari Bali United.

Keputusan manajemen Laskar Kalinyamat tersebut mengakhiri perjalanan pelatih asal Portugal itu setelah mencatatkan 7 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 12 kekalahan dalam 27 pertandingan di kompetisi Liga Indonesia.

Manajemen Persijap Jepara langsung menunjuk Antonio Claudio sebagai caretaker untuk memimpin tim selama masa transisi.

Sosok yang sebelumnya menjabat asisten pelatih tersebut kini mendapat tanggung jawab menjaga stabilitas tim setelah kekalahan menyakitkan dari Bali United.

Pemecatan Mario Lemos menjadi keputusan penting Persijap Jepara dalam upaya memperbaiki performa sepanjang kompetisi musim ini.

Manajemen memilih melakukan perubahan di sektor kepelatihan setelah mengevaluasi hasil pertandingan dan kebutuhan tim menghadapi tantangan berikutnya.

Mengapa Persijap Jepara Memecat Mario Lemos?

Kekalahan 1-6 dari Bali United menjadi pemicu utama keputusan Persijap Jepara mengakhiri kerja sama dengan Mario Lemos.

Hasil tersebut dinilai manajemen sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan Laskar Kalinyamat.

Melalui pernyataan resminya pada Kamis (15/10/2026), Persijap Jepara mengonfirmasi berakhirnya masa tugas Mario Lemos sebagai pelatih kepala.

Klub secara terbuka menyebut hasil pertandingan menghadapi Bali United sebagai salah satu pertimbangan utama.

Editor: Edi Yulianto
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