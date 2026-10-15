Bonek Bergerak! Tak Cuma Dukung Persebaya Surabaya, Galang Ribuan Harapan untuk Korban Karhutla

Bonek menggelorakan kampanye One Man One Mask untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Pengumpulan donasi masker dijadwalkan berlangsung saat Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Bonek, suporter setia Persebaya Surabaya, menggelar aksi kemanusiaan bertajuk One Man One Mask untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Penggalangan donasi masker tersebut akan dimulai saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu, 18 Oktober 2026.
Gerakan ini menjadi bukti sepak bola bukan sekadar urusan kemenangan dan kekalahan selama 90 menit pertandingan.
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Di tengah ancaman kabut asap akibat karhutla, Bonek mengajak seluruh suporter mengubah solidaritas di tribun menjadi bantuan nyata bagi masyarakat.
Kampanye One Man One Mask mengusung semangat Football for Humanity dan Football for Unity yang selama ini menjadi bagian dari gerakan sosial Bonek.
Setiap suporter yang datang ke Stadion GBT diajak membawa masker untuk dikumpulkan dan disalurkan kepada warga terdampak.
Penggalangan donasi masker saat pertandingan Persebaya Surabaya kontra PSS Sleman merupakan hasil kesepakatan sejumlah komunitas Bonek.
Mereka sebelumnya berkumpul untuk membahas mekanisme pengumpulan hingga rencana distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemilihan Stadion GBT sebagai titik pengumpulan bukan tanpa alasan karena pertandingan tersebut akan mempertemukan ribuan pendukung sepak bola.
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