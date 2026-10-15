Marcos Reina Puji Persib Bandung, Duel Macan di Stadion Si Jalak Harupat

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, tetap memuji Persib Bandung meski lawannya itu keletihan usai bermain di AFC Champions League Two. (I.League)
JawaPos.com - Persik Kediri terus mematangkan strategi menghadapi Persib Bandung dalam pekan kelima Super League 2026/2027. Kedua tim dengan julukan Macan ini akan duel di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.
Kubu Macan Putih makin serius mempersiapkan diri menyusul kemenangan Maung Bandung atas Chong Viettel 1-0, Rabu (14/10) malam pada AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
"Apapun kondisinya, Persib tetap Persib. Tim kuat dan juara bertahan tiga kali beruntun. Apalagi, nanti Persik Kediri main di kandang mereka," kata Marcos Reina.
Pelatih Persik Kediri itu menyatakan Persib Bandung punya kedalaman tim sangat solid. Sehingga, dirinya harus lebih cermat dan sungguh-sungguh menyiapkan taktik untuk menghadapi Marc Klok dkk.
"Kita tim profesional. Persib juga tim banyak pengalaman dengan materi pemain mumpuni. Saya kira pelatih mereka telah mempertimbangkan fitnes pemain yang tampil dengan jadwal sangat padat," jelasnya.
Artinya, lanjut arsitek asal Spanyol itu, Persik tak bisa semata-mata memanfaatkan kelelahan anak asuh Igor Tolic untuk mengalahkan Persib Bandung.
"Kedalaman Persib Bandung sangat bagus. Siapapun bisa jadi starter lawan Persik nanti. Mereka tetap akan jadi lawan yang tangguh di pertandingan nanti," ujarnya.
Selain merancang taktik di latihan, Marcos Reina juga menganalisa permainan Persib Bandung dari rekaman video pertandingan.
"Kami akan melihat video pertandingan mereka, mempelajari kekuatan lawan, serta hal-hal yang bisa kami lakukan untuk mengantisipasinya. Saya kira Persib akan main tenang untuk menjaga endurance stamina," paparnya.
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