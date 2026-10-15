Adam Alis Bersyukur Persib Bisa Bungkam Cong Viettel di Tengah Jadwal Padat

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, sangat bersyukur timnya berhasil meraih kemenangan atas Cong Viettel dalam lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Baginya, kemenangan ini sangat penting karena diraih di tengah jadwal kompetisi padat yang menguras fisik pemain.

Persib melanjutkan kisah manisnya di ACL Two 2026/2027. Tim berjulukkan Pangeran Biru itu berhasil bungkam Cong Viettel dengan skor tipis 1-0 berkat gol penalti Mariano Peralta di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam WIB.

Pertandingan tersebut berjalan dengan intensitas tinggi. Kedua tim bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah wasit mengusir Paulinho Curua pada menit ke-67 dan Marc Klok di menit ke-74.

Adam Alis mengakui pertandingan tersebut sangat melelahkan, terlebih kondisi fisik pemain tidak sepenuhnya bugar. Pasalnya, Persib baru saja menjalani pertandingan melawan Dewa United di Super League dua hari sebelum menghadapi Cong Viettel.

"Saya sangat senang karena kami berhasil meraih poin maksimal di kandang, dan itu sangat penting karena teman-teman, kita tahu dua hari yang lalu sudah bermain juga (melawan Dewa United), dan ini sangat melelahkan buat tim," kata Adam Alis usai pertandingan, dikutip Kamis (15/10).

Eks pemain Persija Jakarta itu sangat senang karena Persib bisa meraih kemenangan penting atas Cong Viettel. Adam Alis menilai, hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Tapi alhamdulillah kami bisa push untuk meraih kemenangan tiga poin (melawan Cong Viettel), dan ini cukup menaikkan mental kami di pertandingan selanjutnya," terang Adam Alis.

Adam Alis bertekad menjaga tren positif Persib dengan fokus menjalani pertandingan satu demi satu. Ia berharap Pangeran Biru terus meraih kemenangan sehingga membuat para pendukung khususnya Bobotoh gembira.