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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.09 WIB

Persipura Jayapura Bertekad Bangkit saat Lawan PSBS Biak di Solo

Persipura Jayapura memburu poin saat menghadapi PSBS Biak dengan fokus memulihkan mental pemain. (Istimewa) - Image

Persipura Jayapura memburu poin saat menghadapi PSBS Biak dengan fokus memulihkan mental pemain. (Istimewa)

JawaPos.com ,- Persipura Jayapura mengusung misi bangkit saat menghadapi PSBS Biak pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Mutiara Hitam akan bertandang ke Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10) sore, dengan harapan bisa membawa pulang poin setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Persiapan mulai dimatangkan oleh tim pelatih Persipura untuk menghadapi laga tersebut.

Selain membenahi aspek permainan, jajaran pelatih memberikan perhatian khusus terhadap kondisi mental pemain setelah hasil kurang memuaskan saat bertemu RANS Nusantara FC.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (9/10), Persipura harus mengakui keunggulan RANS Nusantara FC dengan skor 1-3.

Kekalahan itu menjadi bahan evaluasi bagi tim sebelum kembali menjalani pertandingan di kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.

Asisten Pelatih Persipura Jayapura, Izaac Johanis Wanggai, mengatakan bahwa membangun kembali kepercayaan diri pemain menjadi salah satu pekerjaan utama tim saat ini.

Dia berharap Ricardo Lima dan rekan-rekannya bisa melupakan hasil sebelumnya dan kembali menunjukkan permainan terbaik.

"Yang paling utama, kami membangun kembali mental setelah hasil yang kurang memuaskan. Ini menjadi perhatian khusus, terutama bagaimana mental kami dibangun untuk menghadapi pertandingan berikutnya," ujar Izaac Wanggai.

Meski akan menghadapi PSBS Biak yang juga sedang mengalami masa sulit, Persipura tidak ingin menjadikan hasil pertandingan lawannya sebagai patokan.

Editor: Banu Adikara
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