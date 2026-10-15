Borneo FC Libur di Pekan Kelima BRI Super League, Mauro Jeronimo Fokus ke AFC Challenge League

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mendapat kesempatan mengalihkan fokus ke kompetisi Asia setelah tidak memiliki jadwal pertandingan pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Waktu tersebut akan dimanfaatkan Pesut Etam untuk mematangkan persiapan menghadapi babak penyisihan AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Borneo FC dipercaya menjadi tuan rumah Grup D setelah ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada 18-24 Oktober 2026.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi tim berjuluk Pesut Etam. Namun, mereka tetap harus mempersiapkan diri dengan serius karena akan menghadapi tiga lawan dari negara berbeda, yakni One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC dari Taiwan, dan Yangon United FC dari Myanmar.

Sebelumnya, Borneo FC telah menjalani pertandingan pekan kelima BRI Super League melawan Dewa United Banten FC pada pertengahan September lalu.

Sayangnya, tim asal Samarinda tersebut harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 1-3 di Stadion Segiri.

Kini, perhatian Borneo FC beralih ke persaingan internasional. Pelatih kepala Mauro Jeronimo menegaskan bahwa timnya perlu memanfaatkan waktu persiapan dengan baik demi menghadapi tiga pertandingan di fase grup.

Menurut pelatih asal Portugal itu, fokus utama bukan sekadar memikirkan calon lawan, melainkan memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan dimulai.