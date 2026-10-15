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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.38 WIB

Jelang Lawan Madura United, Bhayangkara FC Benahi Dua Aspek Penting Usai Ditahan Arema FC

Arema FC akan menghadapi Bhayangkara FC di BRI Super League. (Istimewa) - Image

Arema FC akan menghadapi Bhayangkara FC di BRI Super League. (Istimewa)

JawaPos.com ,- Bhayangkara Presisi Lampung FC terus mematangkan persiapan menjelang lawatan ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Tim berjuluk The Guardian itu memilih menggelar latihan intensif di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, untuk menjaga fokus pemain sebelum pertandingan pada Jumat (16/10/2026).

Pemusatan latihan di Sidoarjo menjadi bagian penting dari persiapan Bhayangkara FC menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.

Manajemen dan tim pelatih memutuskan tidak memulangkan pemain ke basis tim karena harus segera bersiap menghadapi Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Dalam sesi latihan tersebut, Oscar Bruzon bersama staf pelatih memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah aspek permainan yang masih perlu diperbaiki.

Transisi permainan dan antisipasi bola mati menjadi fokus utama setelah Bhayangkara FC bermain imbang 2-2 melawan Arema FC pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi The Guardian agar bisa tampil lebih efektif pada laga berikutnya.

Perbaikan di dua aspek tersebut diharapkan membuat permainan Bhayangkara FC lebih solid, baik ketika membangun serangan maupun saat menghadapi tekanan lawan.

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon, mengakui bahwa persaingan musim ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi timnya.

Editor: Banu Adikara
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