Persib Bandung Kalahkan The Cong Viettel FC, Mariano Peralta Ungkap Peran Penting Strategi Pelatih

Persib Bandung mengamankan kemenangan kedua di Grup E AFC Champions League Two 2026/2027 setelah menundukkan Cong Viettel 1-0. Gol penalti Mariano Peralta memastikan Pangeran Biru tetap berada di puncak klasemen. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan penting saat menghadapi Cong Viettel FC pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Mariano Peralta menjadi sosok penentu setelah mencetak gol tunggal melalui titik penalti yang membawa Maung Bandung menang 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026).
Peralta yang tampil sebagai penyerang tengah terpilih sebagai Player of the Match.
Namun, pemain asal Argentina itu menilai kemenangan Persib Bandung bukan semata-mata karena gol yang dicetaknya.
Menurut dia, keberhasilan tim meraih tiga poin juga tidak lepas dari kedisiplinan para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
Peralta mengatakan, Persib Bandung mampu menerapkan rencana permainan dengan baik setelah menjalani persiapan bersama tim pelatih sehari sebelum pertandingan.
"Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan kemarin," ujar Peralta dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Pelaksanaan strategi tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi Persib Bandung untuk menghadapi perlawanan Cong Viettel.
Meski pertandingan berjalan ketat, tim tuan rumah mampu menjaga keunggulan hingga laga berakhir.
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