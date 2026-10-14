Terpuruk dan Malu dalam 4 Laga, Garudayaksa FC Wajib Bangkit Kontra Arema

JawaPos.com - Garudayaksa FC bertekad meraih kemenangan perdana di Super League 2026/27 saat menjamu Arema FC pada pekan kelima. Bek sayap Garudayaksa, Alfriyanto Nico Saputro, memastikan timnya siap bangkit dalam pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026), pukul 15.30 WIB.

Sebagai tim promosi, Garudayaksa FC masih mencari hasil maksimal setelah melewati empat pertandingan awal musim ini. Tim asuhan Milos Joksic tersebut baru mengumpulkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Hasil terakhir melawan Persita Tangerang menjadi bahan evaluasi bagi Garudayaksa FC. Mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2, meski sempat memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Nico menilai timnya sebenarnya berpeluang meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Namun, sejumlah kesempatan ketika skor imbang belum berhasil dikonversi menjadi gol.

Menurutnya, penyelesaian akhir masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki agar Garudayaksa FC bisa mendapatkan tiga poin pada pertandingan berikutnya.

"Kemarin sejatinya kita bisa menang. Saat posisi 1-1, kita ada dua peluang matang, sayangnya tidak terjadi gol," ujar Nico dilansir iLeague.

Meski belum meraih kemenangan, pemain bernomor punggung 56 itu melihat perkembangan positif dalam permainan tim. Ia juga merasa semakin memahami pola permainan yang diterapkan pelatih Milos Joksic.

Kepercayaan yang diberikan pelatih turut mendorong Nico untuk memberikan kontribusi maksimal. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani Garudayaksa FC musim ini, ia selalu mendapat kesempatan bermain, dengan dua kali tampil sebagai starter dan dua kali masuk sebagai pemain pengganti.

Menghadapi Arema FC, Nico berharap perkembangan tersebut bisa terlihat melalui hasil pertandingan. Ia menyadari kemenangan sangat dibutuhkan Garudayaksa FC untuk memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain.