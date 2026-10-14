Persebaya Baru Cetak 4 Gol dari 39 Tembakan, Tavares Wajib Lebih Klinis Lawan PSS Sleman

JawaPos.com – Persebaya Surabaya masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah hanya mencetak empat gol dari 39 tembakan dalam empat pertandingan Super League 2026/2027. Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Bernardo Tavares menjelang menghadapi PSS Sleman.

Persebaya dijadwalkan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10/2026). Green Force membawa modal delapan poin dan belum terkalahkan, tetapi produktivitas gol mereka masih perlu ditingkatkan.

Dari empat pertandingan, Persebaya melepaskan 39 tembakan dengan 14 di antaranya tepat sasaran. Namun, hanya empat percobaan yang berujung gol. Artinya, tingkat konversi gol berdasarkan total tembakan baru sekitar 10,3 persen, sedangkan persentase tembakan tepat sasaran mencapai 35,9 persen.

Catatan tersebut menunjukkan Persebaya mampu menciptakan peluang, tetapi belum optimal dalam memaksimalkannya.

Persebaya Baru Cetak Empat Gol, Ini Penyebabnya

Persoalan penyelesaian akhir terlihat saat Persebaya mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada pekan keempat. Alex Martins mencetak satu-satunya gol melalui eksekusi penalti menjelang akhir babak pertama.

Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan. Green Force mencatatkan lima tembakan tepat sasaran, sedangkan Isenmulang Kalteng FC tidak menghasilkan percobaan yang mengarah ke gawang.

Dominasi tersebut memperlihatkan kemampuan Persebaya membatasi ancaman lawan. Namun, banyaknya peluang yang tercipta belum sebanding dengan gol yang dihasilkan.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut dia, gol kedua dapat membuat pertandingan lebih terkendali dan membantu pemain tampil lebih tenang.