Reno Piscopo Belum Debut di Persik Kediri, Ternyata Direkrut saat Cedera

JawaPos.com - Persik Kediri sudah melakoni empat laga di Super League 2026–2027. Namun, ada satu pemain yang tidak pernah masuk dalam line up, yakni pemain asing Reno Piscopo.

Padahal, winger asal Australia itu diumumkan sebagai pemain Macan Putih pada 30 Agustus lalu. Lantas, apa yang membuatnya selalu menepi?

Ternyata, Reno direkrut dalam kondisi cedera. ”Reno datang dengan kondisi cedera di bagian betisnya,” kata pelatih Persik, Marcos Reina Torres. Meski didatangkan dalam kondisi tidak ideal, Marcos sama sekali tidak khawatir.

Sebab, dia yakin pemain 28 tahun itu akan segera pulih.

”Kondisinya saat ini sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dia bahkan sudah berlatih bersama rekan-rekannya,” kata pelatih asal Spanyol itu. ”Mungkin dalam waktu dekat dia sudah bisa bermain untuk tim,” tegas Marcos.

Kehadiran Reno jelas sangat penting. Sebab, dia bisa menggantikan posisi Ezra Walian.