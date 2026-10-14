Persebaya U-13 dan U-17 Bidik Gelar Juara Piala Soeratin 2026, Ini Lawan di Babak 8 Besar

JawaPos.com – Hari ini, Persebaya Surabaya U-13 akan berangkat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melanjutkan perjuangan di Piala Soeratin U-13. Persebaya U-13 tergabung dalam Grup A babak delapan besar dan akan menghadapi Energi Bintang (Riau), Bhayangkara Presisi FC (Lampung), dan ASIOP U-13 (DKI Jakarta).

Sementara itu, besok, Kamis (15/10), giliran Persebaya U-17 yang berangkat ke IKN. Mereka juga akan berjuang di babak delapan besar Piala Soeratin U-17.

Persebaya U-17 akan menghadapi Persada U-17, Lahat Football Club U-17, dan Waamanat Bhintuka FC (WB FC) U-17.

Direktur Amatir Persebaya, Saleh Hanifah, mengatakan bahwa kedua tim junior Persebaya itu semakin dekat untuk menjadi juara. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi kebanggaan Jawa Timur, khususnya Surabaya.

“Saya berharap doa dari seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena ini momennya jadi yang terbaik,” ungkapnya.

Saleh menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan maksimal untuk Persebaya U-13 dan U-17. PT Persebaya Indonesia juga bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya keberangkatan dan kebutuhan tim selama mengikuti kompetisi di IKN.

“Insyaallah kami sudah maksimal. Tinggal pemain berjuang di lapangan saja,” bebernya.

Sekretaris Asprov PSSI Jawa Timur, Joko Tetuko, menerangkan bahwa Persebaya U-13 dan U-17 berhasil menembus babak delapan besar Piala Soeratin setelah melalui banyak pertandingan ketat. Artinya, kualitas kedua tim tersebut sudah teruji.

“Kami berharap Persebaya U-13 dan U-17 ini bisa memberi prestasi kepada Jatim di tingkat nasional,” harapnya.