Sandy Walsh Siap Perkuat Persib Lawan The-Cong Viettel, Mutombo Masih Dipantau

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga menjelang pertandingan melawan wakil Vietnam, The-Cong Viettel, pada pekan kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Sandy Walsh dipastikan siap bermain setelah kembali mengikuti latihan bersama tim, sedangkan kondisi Gabriel Mutombo masih dipantau.

Persib akan menjamu The-Cong Viettel di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10). Kembalinya Sandy menjadi kabar positif bagi Pangeran Biru yang membutuhkan kekuatan terbaik untuk bersaing di kompetisi Asia.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengonfirmasi bahwa Sandy sudah kembali berlatih dan bisa dipertimbangkan untuk tampil. Meski demikian, keputusan mengenai posisinya dalam susunan pemain utama akan ditentukan menjelang pertandingan.

"Sandy siap bermain, jadi itu berita bagus, tetapi kami akan segera menentukannya siapa yang akan memulai pertandingan sejak menit pertama. Saya senang melihatnya kembali berlatih setelah waktu yang lama," ujar Igor Tolic dilansir iLeague.

Kehadiran Sandy diharapkan menambah kekuatan lini belakang Persib. Pengalamannya bermain di level internasional menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan dari The-Cong Viettel.

Tolic juga menilai Sandy dapat meningkatkan kepercayaan diri tim. Menurutnya, bek tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu Persib menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi lawan di kompetisi Asia.

"Saya sangat senang dia bersama kami, dia memberikan banyak kualitas dan kepercayaan diri pada kami dan saya pikir dia akan sangat membantu kami," lanjut Tolic.

Di tengah kabar positif tersebut, Persib masih memantau kondisi Gabriel Mutombo. Bek tengah asal Prancis itu sebelumnya ditarik keluar lebih awal saat Persib bermain imbang 2-2 melawan Dewa United Banten FC dalam lanjutan Super League 2026/27.

Mutombo telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi terkininya. Namun, tim pelatih belum memastikan apakah sang pemain bisa tampil melawan The-Cong Viettel karena masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan.