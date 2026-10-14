Sandy Walsh Siap Perkuat Persib Lawan The-Cong Viettel, Mutombo Masih Dipantau

Bek Timnas Indonesia itu sudah kembali berlatih bersama Persib. Namun, tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi Gabriel Mutombo yang mengalami masalah saat menghadapi Dewa United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga menjelang pertandingan melawan wakil Vietnam, The-Cong Viettel, pada pekan kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Sandy Walsh dipastikan siap bermain setelah kembali mengikuti latihan bersama tim, sedangkan kondisi Gabriel Mutombo masih dipantau.
Persib akan menjamu The-Cong Viettel di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10). Kembalinya Sandy menjadi kabar positif bagi Pangeran Biru yang membutuhkan kekuatan terbaik untuk bersaing di kompetisi Asia.
Pelatih Persib, Igor Tolic, mengonfirmasi bahwa Sandy sudah kembali berlatih dan bisa dipertimbangkan untuk tampil. Meski demikian, keputusan mengenai posisinya dalam susunan pemain utama akan ditentukan menjelang pertandingan.
"Sandy siap bermain, jadi itu berita bagus, tetapi kami akan segera menentukannya siapa yang akan memulai pertandingan sejak menit pertama. Saya senang melihatnya kembali berlatih setelah waktu yang lama," ujar Igor Tolic dilansir iLeague.
Kehadiran Sandy diharapkan menambah kekuatan lini belakang Persib. Pengalamannya bermain di level internasional menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan dari The-Cong Viettel.
Tolic juga menilai Sandy dapat meningkatkan kepercayaan diri tim. Menurutnya, bek tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu Persib menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi lawan di kompetisi Asia.
"Saya sangat senang dia bersama kami, dia memberikan banyak kualitas dan kepercayaan diri pada kami dan saya pikir dia akan sangat membantu kami," lanjut Tolic.
Di tengah kabar positif tersebut, Persib masih memantau kondisi Gabriel Mutombo. Bek tengah asal Prancis itu sebelumnya ditarik keluar lebih awal saat Persib bermain imbang 2-2 melawan Dewa United Banten FC dalam lanjutan Super League 2026/27.
Mutombo telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi terkininya. Namun, tim pelatih belum memastikan apakah sang pemain bisa tampil melawan The-Cong Viettel karena masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan.
Tolic menjelaskan bahwa tingkat keparahan cedera Mutombo belum dapat dipastikan. Tim medis dan pelatih akan mengevaluasi kondisinya sebelum menentukan apakah sang bek bisa masuk daftar pemain, menjadi starter, atau harus absen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022