Kericuhan Suporter, Erick Thohir Kasih Waktu Seminggu ke Klub yang Berseteru untuk Bersepakat

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketum PSSI, Erick Thohir, mengancam sanksi pengurangan poin bagi klub yang gagal menjaga perilaku suporternya.

Ancaman tersebut muncul setelah dua insiden penyerangan yang menyasar rombongan Persib Bandung U-18 dan kelompok suporter Persija Jakarta, Jakmania Cikampek, terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

Erick memberikan waktu satu minggu kepada operator liga dan klub untuk menyepakati langkah konkret guna mencegah terulangnya aksi kekerasan di sepak bola nasional. Jika kesepakatan tidak tercapai, PSSI siap mengambil langkah intervensi.

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"Ya, saya akan kasih kesempatan liga, klub untuk bersepakat satu minggu ini. Kalau tidak ada kesepakatan, ya kami PSSI akan intervensi," kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (14/10).

Erick menegaskan, klub dan operator liga harus bertanggung jawab atas keselamatan suporter, terutama ketika pertandingan melibatkan pendukung tim tamu. Karena itu, ia mendorong penerapan sanksi tegas, termasuk pengurangan poin bagi klub yang dinilai gagal mengendalikan suporternya.

“Saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga suporternya, pengurangan poin sekarang. Tapi saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuman kita akan lakukan tindak tegas pastinya," ujarnya.

Erick menilai penyerangan bus, perusakan, pembakaran, hingga penjarahan barang sudah melampaui batas perilaku suporter dan masuk ranah kriminal. Ia juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah mengamankan sejumlah pelaku terkait insiden tersebut.

Insiden pertama terjadi di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Bus rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib U-18 yang sedang dalam perjalanan menuju Bandung seusai menghadapi Garuda United di Solo diserang oleh oknum suporter yang diduga The Jakmania.