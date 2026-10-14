10 Kali Dipermalukan Bhayangkara FC! Madura United Pede Putus Rekor Buruk di Pamekasan

JawaPos.com — Madura United FC menghadapi tantangan berat ketika menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10/2026) malam.

Laskar Sape Kerrab bertekad memutus dominasi tim tamu setelah menelan 10 kekalahan dari 14 pertemuan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Rekor pertemuan kedua kesebelasan memang memperlihatkan ketimpangan mencolok, terutama dari jumlah kemenangan dan produktivitas gol sepanjang persaingan mereka.

Namun, gelandang Madura United FC, Hugo Gomes, tetap percaya timnya memiliki kesempatan mengubah catatan buruk tersebut melalui kerja keras dan keuntungan bermain di kandang.

Bhayangkara FC Dominasi 14 Pertemuan, Madura United FC Baru Sekali Menang Bhayangkara Presisi Lampung FC mempunyai catatan superior ketika menghadapi Madura United FC dalam kompetisi domestik tertinggi Indonesia sejak musim 2017 hingga 2025/2026.

Dari 14 pertandingan, tim berjuluk The Guardian of Saburai tersebut mengoleksi 10 kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan.

Dominasi tersebut membuat pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 menjadi ujian mental bagi Madura United FC.

Apalagi, Laskar Sape Kerrab kembali berhadapan dengan lawan yang berkali-kali berhasil menggagalkan ambisi mereka meraih kemenangan.