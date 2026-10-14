Persipura Jayapura Masih Terpuruk, Eveline Sanita Tegaskan Peluang Promosi Belum Tertutup

JawaPos.com - Persipura Jayapura belum menunjukkan performa yang konsisten pada lima pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.

Mutiara Hitam baru mengoleksi empat poin dan menempati peringkat kedelapan dari 10 tim di klasemen sementara Grup B. Hasil tersebut membuat langkah mereka untuk mengejar tiket promosi ke BRI Super League semakin berat.

Situasi ini menjadi perhatian serius manajemen Persipura. Pasalnya, klub asal Papua tersebut memiliki ambisi besar untuk kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim depan.

Peluang promosi sebenarnya sudah terbuka pada musim lalu. Boaz Solossa dan rekan-rekan berhasil melangkah hingga fase playoff, tetapi harus mengubur impian setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa Banten FC.

Kegagalan tersebut tentu menjadi pelajaran bagi Persipura. Namun, awal musim yang kurang meyakinkan membuat mereka harus segera berbenah jika tidak ingin kembali kehilangan kesempatan untuk naik kasta.

Manajer Persipura Jayapura, Eveline Sanita Injaya, menegaskan bahwa tim asuhan Regi Aditya tidak boleh terus kehilangan poin.

Menurutnya, persaingan yang semakin ketat membuat Persipura memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melakukan kesalahan.

Eveline bahkan memperkirakan timnya hanya bisa menoleransi tiga hingga empat kekalahan lagi sepanjang sisa kompetisi jika ingin menjaga peluang promosi.