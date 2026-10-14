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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.52 WIB

2 Kali jadi Player of the Match, Dimas Wicaksono Ingin Bawa PSPS Pekanbaru Terbang Tinggi

Dimas Wicaksono tampil apik bersama PSPS Pekanbaru dan dua kali meraih Player of the Match. (Istimewa) - Image

Dimas Wicaksono tampil apik bersama PSPS Pekanbaru dan dua kali meraih Player of the Match. (Istimewa)

JawaPos.com - Dimas Wicaksono mulai menunjukkan peran pentingnya bersama PSPS Pekanbaru di Pegadaian Championship 2026/27.

Meski masih berusia 19 tahun, pemain pinjaman dari Persebaya Surabaya itu mampu memberikan kontribusi positif bagi tim berjuluk Askar Bertuah.

Dari lima kesempatan bermain, Dimas telah mencetak dua gol. Catatan tersebut menjadi modal bagus bagi pemain muda itu untuk terus berkembang sekaligus membantu PSPS bersaing di kompetisi musim ini.

Performa Dimas juga mendapat pengakuan melalui penghargaan Player of the Match.

Dia bahkan berhasil meraih predikat tersebut dalam dua pertandingan secara beruntun.

Penghargaan terbarunya didapat setelah PSPS Pekanbaru mengalahkan PSMS Medan pada Minggu (11/10).

Dalam pertandingan tersebut, Dimas menyumbangkan satu gol dan satu assist yang ikut mengantarkan timnya meraih kemenangan.

Kontribusi itu menunjukkan bahwa Dimas tidak hanya bisa menjadi ancaman di depan gawang lawan, tetapi juga mampu membantu rekan setimnya menciptakan peluang.

Penampilannya pun menjadi salah satu faktor penting di balik hasil positif yang diraih PSPS.

Editor: Banu Adikara
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