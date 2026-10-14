Kendal Tornado FC Jaga Asa Promosi, Akbar Firmansyah Tegaskan Belum Puas dengan Performa Pribadi

JawaPos.com – Kendal Tornado FC terus menjaga persaingan di papan atas Grup B Pegadaian Championship 2026/2027.

Berada di antara tim-tim pesaing seperti Deltras FC dan Persela Lamongan, Laskar Badai Pantura berusaha mempertahankan konsistensi demi membuka jalan menuju promosi ke Super League musim depan.

Ambisi tersebut juga dirasakan oleh para pemain. Salah satunya Akbar Firmansyah yang ingin terus membantu Kendal Tornado FC meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.

Kemenangan telak 6-0 atas PSBS Biak pada akhir pekan lalu menjadi tambahan motivasi bagi Akbar dan rekan-rekannya. Meski sudah menang dengan skor meyakinkan, pemain asal Surabaya itu menegaskan timnya tidak ingin cepat berpuas diri.

Menurut Akbar, setiap kemenangan memiliki arti penting bagi Kendal Tornado FC, terutama dalam menjaga posisi di papan atas klasemen. Persaingan yang ketat membuat tim harus terus mengumpulkan poin agar peluang promosi tetap terbuka.

"Kemenangan itu sangat berarti untuk tim supaya kami bisa terus di papan atas dan punya kans untuk promosi ke Super League," katanya.

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Akbar berharap hasil positif tersebut bisa berlanjut pada pertandingan berikutnya. Dia ingin Kendal Tornado FC mampu mempertahankan performa dan terus bersaing dengan para rivalnya di Grup B.

"Harapan saya bisa memenangkan pertandingan supaya naik ke Super League," lanjutnya.