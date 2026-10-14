Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.39 WIB

Kendal Tornado FC Jaga Asa Promosi, Akbar Firmansyah Tegaskan Belum Puas dengan Performa Pribadi

Akbar Firmansyah belum puas meski jadi Player of the Match saat Kendal Tornado FC menang 6-0 atas PSBS Biak. (Istimewa) - Image

Akbar Firmansyah belum puas meski jadi Player of the Match saat Kendal Tornado FC menang 6-0 atas PSBS Biak. (Istimewa)

JawaPos.com – Kendal Tornado FC terus menjaga persaingan di papan atas Grup B Pegadaian Championship 2026/2027.

Berada di antara tim-tim pesaing seperti Deltras FC dan Persela Lamongan, Laskar Badai Pantura berusaha mempertahankan konsistensi demi membuka jalan menuju promosi ke Super League musim depan.

Ambisi tersebut juga dirasakan oleh para pemain. Salah satunya Akbar Firmansyah yang ingin terus membantu Kendal Tornado FC meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.

Kemenangan telak 6-0 atas PSBS Biak pada akhir pekan lalu menjadi tambahan motivasi bagi Akbar dan rekan-rekannya. Meski sudah menang dengan skor meyakinkan, pemain asal Surabaya itu menegaskan timnya tidak ingin cepat berpuas diri.

Menurut Akbar, setiap kemenangan memiliki arti penting bagi Kendal Tornado FC, terutama dalam menjaga posisi di papan atas klasemen. Persaingan yang ketat membuat tim harus terus mengumpulkan poin agar peluang promosi tetap terbuka.

"Kemenangan itu sangat berarti untuk tim supaya kami bisa terus di papan atas dan punya kans untuk promosi ke Super League," katanya.

Akbar berharap hasil positif tersebut bisa berlanjut pada pertandingan berikutnya. Dia ingin Kendal Tornado FC mampu mempertahankan performa dan terus bersaing dengan para rivalnya di Grup B.

"Harapan saya bisa memenangkan pertandingan supaya naik ke Super League," lanjutnya.

Performa Akbar saat menghadapi PSBS Biak turut menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan besar tersebut. Dia mampu menyumbangkan gol dan assist yang membantu Kendal Tornado FC tampil dominan sepanjang pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ousmane Maiket Camara Tak Mau Cepat Puas, Siap Kerja Keras Bawa Kendal Tornado FC Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Ousmane Maiket Camara Tak Mau Cepat Puas, Siap Kerja Keras Bawa Kendal Tornado FC Promosi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.24 WIB

Tavares Janjikan Kesempatan Pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Tavares Janjikan Kesempatan Pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027

Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore