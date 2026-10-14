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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.33 WIB

Gol Hamzah Depa Buktikan Kedalaman Skuad PSPS Pekanbaru untuk Bersaing di Pegadaian Championship

Hamzah Depa jadi penentu kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan sekaligus membuktikan kedalaman skuad. (Istimewa) - Image

Hamzah Depa jadi penentu kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan sekaligus membuktikan kedalaman skuad. (Istimewa)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menunjukkan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup baik untuk bersaing di Pegadaian Championship 2026/27.

Hal itu terlihat saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan terakhir di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (11/10).

Dalam pertandingan tersebut, PSPS berhasil mengamankan kemenangan berkat gol yang dicetak pemain pengganti, Hamzah Depa.

Pemain bernomor punggung 7 itu mencatatkan namanya di papan skor delapan menit sebelum waktu normal berakhir.

Hamzah Depa masuk pada menit ke-70 untuk menggantikan Aulia Ramadhan.

Kehadirannya di lapangan menjadi pembeda bagi PSPS yang membutuhkan gol untuk memastikan kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut.

Kontribusi Hamzah sekaligus memperlihatkan bahwa pemain yang memulai pertandingan dari bangku cadangan tetap memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir.

Kemenangan itu juga membawa PSPS ke puncak klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, menilai keberhasilan Hamzah menjadi salah satu bukti bahwa timnya mempunyai kedalaman skuad yang bagus. Menurut dia, kualitas pemain yang berada di bangku cadangan tidak jauh berbeda dengan mereka yang mendapat kesempatan tampil sejak menit awal.

Editor: Banu Adikara
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