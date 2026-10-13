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Rabu, 14 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Meski Bhayangkara FC Unggul Statistik dari Madura United, Hugo Gomes Yakin Bisa Menang

Madura United akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Madura United akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC menghadapi tantangan berat saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Laga di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam, menjadi kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperbaiki catatan pertemuan melawan The Guardian of Saburai.

Bhayangkara FC selama ini menjadi lawan yang sulit ditaklukkan Madura United.

Rekor pertemuan kedua tim di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia menunjukkan dominasi Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC meraih 10 kemenangan, sekali kalah, dan tiga hasil imbang dari 14 pertandingan sejak musim 2017 hingga 2025/26.

Pertemuan terakhir kedua tim pada putaran kedua musim lalu juga berakhir dengan kekalahan Madura United.

Kemenangan perdana Madura United baru berhasil didapatkan pada musim 2022/23.

Bermain di hadapan pendukung sendiri pada 8 September 2022, Madura United menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Hugo Gomes dalam pertandingan pekan kesembilan.

Kini, Hugo Gomes kembali menyoroti sulitnya menghadapi Bhayangkara FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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